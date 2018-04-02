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Более 200 сельхозпроизводителей Юга России примут участие в ярмарке в КЧР

Экономика и бизнес
2 апреля, 12:44 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 2, апреля. /ТАСС

Ежегодная республиканская весенняя ярмарка пройдет 7 апреля в Черкесске

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ЧЕРКЕССК, 2 апреля. /ТАСС/. Жители Карачаево-Черкесии смогут приобрести сельхозпродукцию по сниженным ценам на республиканской весенней ярмарке, где представят товары более чем 200 хозяйств и предприятий из пяти регионов Юга России, сообщили в понедельник в пресс-службе главы и правительства КЧР.

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"Ежегодная республиканская весенняя ярмарка пройдет 7 апреля в Черкесске. Традиционно свою продукцию представят фермерские хозяйства, предприятия, индивидуальные предприниматели КЧР. Свое участие в ярмарке подтвердили и крупнейшие сельхозтоваропроизводители Ставропольского и Краснодарского краев, Кабардино-Балкарии и Адыгеи - более 200 хозяйств и организаций", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что на ярмарке представят широкий ассортимент сельскохозяйственной продукции по ценам на 15-20% ниже рыночных. Посетители смогут также приобрести промышленные товары и изделия мастеров народного творчества.

Республиканская ярмарка проводится в КЧР дважды в год для улучшения продовольственного обеспечения жителей республики, а также для поддержки малообеспеченных слоев населения. По поручению главы региона продуктовые ярмарки проводятся и в районах республики.

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