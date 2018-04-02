Кабмин РФ выделил 500 млн рублей субсидий на перевозку с/х-продукции и продовольствия

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ выделило из своего резервного фонда 500 млн рублей для предоставления субсидий на перевозку в 2018 году сельскохозяйственной продукции и продовольствия, в том числе по железной дороге. О подписании соответствующего распоряжения сообщается в понедельник на сайте кабмина.

"Из резервного фонда правительства России выделяются бюджетные ассигнования в размере 500 млн рублей для предоставления субсидий российским организациям на компенсацию в 2018 году части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции наземным, в том числе железнодорожным, транспортом", - говорится в сообщении.

В кабмине отметили, что принятое решение позволит увеличить товарооборот между центральными и южными регионами страны и регионами Сибири и Дальнего Востока. По оценке правительства, если в 2017 году при поддержке в размере 49,3 млн рублей была обеспечена транспортировка с/х-продукции и продовольствия стоимостью более 700 млн рублей, то "выделение 500 млн рублей позволит поддержать поставки сельскохозяйственной и продовольственной продукции на сумму не менее 8 млрд рублей".