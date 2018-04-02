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"Одноклассники" запустили видеопоздравления на основе нейросетей

Экономика и бизнес
2 апреля, 13:35 UTC+3

Первый ролик ко дню рождения был создан для Полины Гагариной

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Социальная сеть "Одноклассники" запустила сервис "Моменты" с использованием искусственного интеллекта и нейросетей. Для каждого пользователя соцсеть публикует персональные видеопоздравления, сообщили в пресс-службе "Одноклассников".

"Видео создаются с использованием собственной технологии ОК по распознаванию лиц на фото: нейросеть выбирает из пользовательских фотографий лица друзей и размещает их в праздничном ролике с поздравлениями", - говорится в сообщении пресс-службы.

Первое видеопоздравление ко дню рождения было создано для Полины Гагариной. В ролике ее поздравили Елена Темникова, Дима Билан и Ани Лорак.

На старте сервиса пользователям предлагали посмотреть ролики "Мои путешествия", созданные на основе их фотографий из поездок. Искусственный интеллект автоматически определял людей, которые часто путешествуют, подбирал фотоснимки из их профилей и создавал слайд-шоу.

Ролики с воспоминаниями за сутки посмотрели более 1 млн человек.

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