Кабмин выделяет 12,2 млрд руб. на поддержку автопроизводителей и легкой промышленности

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ выделяет из своего резервного фонда 12,2 млрд рублей ассигнований на поддержку предприятий отраслей автомобилестроения и легкой промышленности. Соответствующее распоряжение от 30 марта опубликовано по официальном сайте правительства РФ.

В частности, согласно документу, 4 млрд рублей выделяются на возмещение потерь в доходах российских лизинговых компаний при предоставлении лизингополучателю скидки на авансовый платеж по договорам лизинга колесных транспортных средств, заключенным в 2018 году. Это, как считают в кабмине, позволит реализовать в текущем году не менее 15 тыс. единиц техники.

На стимулирование продаж автомобилей гражданам выделяются 3 млрд рублей, которые будут направлены банкам на возмещение выпадающих доходов по льготным кредитам, выданным в 2018 году. Ожидается, что это позволит реализовать в нынешнем году не менее 35,5 тыс. автомобилей.

Кабмин также выделяет 0,5 млрд рублей субсидий дальневосточным автопроизводителям на перевозку их продукции в другие регионы страны, что позволит обеспечить в 2018 году перевозку не менее 5 тыс. автомобилей. На стимулирование продаж техники, использующей природный газ в качестве моторного топлива, направляются 2,5 млрд рублей, 700 млн рублей будет выделено на финансирование расходов лизинговых организаций по обеспечению легкой промышленности оборудованием на основе финансового лизинга.

Еще 500 млн рублей правительство выделит из своего резервного фонда на стимулирование российских производителей камвольных и поливискозных тканей, предназначенных для изготовления школьной формы. Еще 1 млрд рублей кабмин направит предприятиям легкой промышленности для возмещения части затрат, понесенных в 2015-2018 годах на уплату процентов по кредитам на пополнение оборотных средств, что должно снизить долговую нагрузку этих организаций.

"Цель принятых решений - дополнительно загрузить производственные мощности предприятий автомобильной и легкой промышленности, а также смежных отраслей", - резюмировали в правительстве.