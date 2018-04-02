В Приамурье начались продажи субсидированных билетов в Сочи, Симферополь и Санкт-Петербург

БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 апреля. /ТАСС/. Авиационные агентства в Благовещенске начали продавать билеты по субсидированному тарифу в города Сочи, Симферополь и Санкт-Петербург. Авиарейсы будет выполнять компания "Уральские авиалинии", сообщает в понедельник пресс-служба министерства транспорта и строительства Амурской области.

"Авиаперевозчик "Уральские авиалинии" будет выполнять рейсы по субсидированному тарифу в Сочи, Симферополь и Санкт-Петербург с посадкой в аэропорту Кольцово города Екатеринбург. Авиационные агентства начали продажи билетов для льготной категории граждан", - говорится в сообщении.

Стоимость билетов по маршруту Благовещенск - Сочи составит 9,5 тыс. рублей, Благовещенск - Санкт-Петербург - 6,5 тыс. рублей, Благовещенск - Симферополь 9,8 тыс. рублей в одну сторону.

"Льготная программа авиаперевозок продлена до 1 декабря", - уточнили в пресс-службе регионального минтранса.

Ранее сообщалось, что продажи авиабилетов для льготной категории пассажиров авиакомпании "Уральские авиалинии" по маршруту "Благовещенск - Екатеринбург - Москва" открылись в понедельник. Стоимость - 6,4 тыс. рублей в одну сторону. По информации Минтранса, решается вопрос об открытии продаж субсидированных авиабилетов до Москвы компании "Северный ветер".

Льготную программу субсидирования перевозок разработали для обеспечения доступности воздушных перевозок населению с Дальнего Востока в европейскую часть страны.

Воспользоваться льготными перелетами смогут дети и молодежь до 23 лет, женщины в возрасте старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, инвалиды I группы любого возраста и сопровождающие их лица, а также граждане, сопровождающие ребенка-инвалида, инвалида с детства II или III группы.