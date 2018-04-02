Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.04:
$ 57.29
€ 70.6
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Приамурье начались продажи субсидированных билетов в Сочи, Симферополь и Санкт-Петербург

Экономика и бизнес
2 апреля, 13:25 UTC+3 БЛАГОВЕЩЕНСК БЛАГОВЕЩЕНСК 2, апреля. /ТАСС

Льготную программу авиаперевозок продлили до 1 декабря

Поделиться
Материал из 1 страницы

БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 апреля. /ТАСС/. Авиационные агентства в Благовещенске начали продавать билеты по субсидированному тарифу в города Сочи, Симферополь и Санкт-Петербург. Авиарейсы будет выполнять компания "Уральские авиалинии", сообщает в понедельник пресс-служба министерства транспорта и строительства Амурской области.

"Авиаперевозчик "Уральские авиалинии" будет выполнять рейсы по субсидированному тарифу в Сочи, Симферополь и Санкт-Петербург с посадкой в аэропорту Кольцово города Екатеринбург. Авиационные агентства начали продажи билетов для льготной категории граждан", - говорится в сообщении.

Стоимость билетов по маршруту Благовещенск - Сочи составит 9,5 тыс. рублей, Благовещенск - Санкт-Петербург - 6,5 тыс. рублей, Благовещенск - Симферополь 9,8 тыс. рублей в одну сторону.

"Льготная программа авиаперевозок продлена до 1 декабря", - уточнили в пресс-службе регионального минтранса.

Ранее сообщалось, что продажи авиабилетов для льготной категории пассажиров авиакомпании "Уральские авиалинии" по маршруту "Благовещенск - Екатеринбург - Москва" открылись в понедельник. Стоимость - 6,4 тыс. рублей в одну сторону. По информации Минтранса, решается вопрос об открытии продаж субсидированных авиабилетов до Москвы компании "Северный ветер".

Льготную программу субсидирования перевозок разработали для обеспечения доступности воздушных перевозок населению с Дальнего Востока в европейскую часть страны.

Воспользоваться льготными перелетами смогут дети и молодежь до 23 лет, женщины в возрасте старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, инвалиды I группы любого возраста и сопровождающие их лица, а также граждане, сопровождающие ребенка-инвалида, инвалида с детства II или III группы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Крым Санкт-Петербург Амурская область Краснодарский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: британская полиция изучает версию об отравленной гречке в деле Скрипалей
2
Южная Корея и "проклятие президентов"
3
ФК "Краснодар" отправил в отставку Шалимова с поста главного тренера
4
Москалькова заявила, что Трамп не находит оснований для помилования Ярошенко
5
Как новому главе Кузбасса сберечь наследие Тулеева
6
Арендатор сгоревшего ТЦ в Кемерове обжаловала арест
7
Эксперимент по доставке почты беспилотником продолжится несмотря на падение первого дрона
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
ЧИТАЕТЕ ТАСС?
Добавьте tass.ru в свои источники