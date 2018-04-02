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Минфин предложил включить в Налоговый кодекс все квазиналоговые платежи

Экономика и бизнес
2 апреля, 14:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

Замминистра финансов Илья Трунин сообщил, что ведомство рассматривает возможность включения в НК большей части сборов, в том числе экологического или утилизационного

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МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Минфин России предлагает включить отдельной главой в Налоговый кодекс все квазиналоговые платежи, в первую очередь различные сборы. Об этом сообщил журналистам заместитель министра финансов Илья Трунин.

"Мы предлагаем [включить] все, которые носят квазиналоговый характер. Надо посмотреть какие, определиться, и потихоньку включать в Налоговый кодекс. Например курортный сбор, но он явно не будет первым, так как идет в качестве эксперимента", - сказал Трунин.

По его словам, Минфин рассматривает возможность включения в Кодекс большей части сборов, в том числе экологического или утилизационного, после соответствующей оценки и консультации с компаниями, которые их платят.

Как сообщалось ранее, правительство РФ совместно с Госдумой в ближайшее время примет решение по вопросу регулирования неналоговых платежей для бизнеса.

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