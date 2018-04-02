В ОНК заявили, что братья Магомедовы не жалуются на условия пребывания в СИЗО

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Совладелец группы компаний "Сумма" Зиявудин Магомедов и его брат Магомед Магомедов, арестованные по подозрению в хищении более 2,5 млрд рублей, не жалуются на условия пребывания в СИЗО "Лефортово", куда их поместили после ареста. Как сообщил в понедельник ТАСС ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников, они находятся в стрессовом состоянии.

"Накануне члены ОНК проверили СИЗО "Лефортово", где в камерах карантинного отделения обнаружили граждан Магомедовых. Состояние их удовлетворительное, они ни на что не жалуются, однако пребывают в стрессовом состоянии, - сказал он. - Кроме того, у Магомеда в связи со спортивной травмой колена есть небольшая проблема, на которую мы указали администрации изолятора".

По словам Мельникова, питание обвиняемым предоставляют "как положено", но они почти не ели на фоне стресса, "хотя Магомед назвал кашу приемлемой и здоровой пищей". "В связи с просьбой Зиявудина я уже передал адвокату список необходимых вещей, в числе которых зубная щетка, полотенце, спортивные вещи, это стандартный набор арестанта. Кроме того, он попросил передать ему журналы и книги", - рассказал ТАСС правозащитник.

Тверской суд Москвы 31 марта заключил под стражу до 30 мая Зиявудина и Магомеда Магомедовых, а также руководителя компании, входящей в холдинг "Сумма", Артура Максидова. Суд отказался отпустить под залог братьев, за каждого из которых защита предлагала 2,5 млрд рублей.

Магомедовы и Максидов были задержаны по уголовному делу о мошенничестве и организации преступного сообщества, возбужденному МВД РФ. Как сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк, дело возбуждено "по фактам хищений в особо крупных размерах бюджетных средств, в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения".