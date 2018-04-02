Медведев подписал документ по повышению качества управления многоквартирными домами

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, меняющее правила по управлению многоквартирными домами. Глава кабинета министров также поручил публиковать сведения о ценах на услуги управляющих компаний, чтобы жители могли их сравнивать.

"В стране 2 млн 400 тыс. многоквартиных домов, годовой оборот управления жильем измеряется сотнями миллиардов рублей, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы в отрасли были надежные и добросовестные управляющие компании", - сказал председатель правительства на совещании с вице-премьерами. По его мнению, "нужно актуализировать правила деятельности этих компаний, чтобы оставалось как можно меньше вопросов по качеству оказываемых услуг и о состоянии домов". "Я подписал постановление, которое меняет некоторые правила, которые действуют в этой сфере, для повышения качества управления многоквартирными домами, для определения сроков осмотра общего имущества", - сказал Медведев, добавив, что вводятся и другие новшества.

Отдельно премьер отметил важность прозрачности тарифов на предоставляемые услуги. "Надо обязательно все это [тарифы] публиковать, чтобы люди, которые эти услуги получают, могли сравнить, что, например, в соседнем доме, который управляется другой компанией, эти услуги в полтора раза дешевле", - пояснил глава кабмина. Он указал, что данное предложение необходимо нормативно оформить, чтобы "можно было сопоставлять то, какие услуги и за какие деньги оказываются, например, в пределах одного муниципалитета, потому что здесь точно не должно быть большой разницы".

Новые правила

Вице-премьер Дмитрий Козак уточнил, что новый документ "затрагивает интересы подавляющего большинства жителей страны", поскольку в многоквартирных домах проживает более 100 млн россиян. По сведениям вице-премьера, на рынке жилищных услуг действуют более 21 тыс. управляющих организаций после проведения лицензирования, когда 13% ранее действовавших управляющих компаний не получили лицензии. Он добавил, что за год контроля за деятельностью управляющих компаний 437 компаний были лишены лицензий.

По словам Козака, новым постановлением "устанавливаются дополнительные требования и стандарты деятельности управляющих компаний". Среди таковых, в первую очередь, он назвал требования к работе аварийно-диспетчерских служб. "Теперь детально регламентируется процедура их работы, реагирования на различные аварийные ситуации, на вызовы и жалобы граждан, устанавливается дифференцированное время устранения различных аварий - от получаса до двух часов, устанавливается обязанность по реагированию на звонки, обращения граждан", - рассказал он. Козак отметил, что также устанавливаются требования к деятельности работников аварийно-диспетческих служб. Так, по его словам, сотрудники таких служб "должны быть в форме с пейджерами".

Вице-премьер сообщил, что по документу "устанавливаются дополнительные стандарты раскрытия информации управляющими компаниями, в первую очередь, всего, что касается регулирования тарифов на жилищные услуги". "Устанавливаются требования о наличии представительства каждой управляющей компании в пешей доступности от всех многоквартирных домов, которыми она управляет", - подчеркнул вице-премьер. Он уточнил, что по новым нормативам, человек может за полчаса пешком дойти до представительства управляющей компании. Он добавил, что "детально описаны и требования к офисам" управляющих компаний.

"Весь этот комплекс дополнительных требований будет реализован не за счет увеличения платы за жилищные услуги", - заявил вице-премьер. Он обратил внимание на то, что недавно проведенный мониторинг цен на услуги управляющих компаний показал разницу в ценах в десятки раз в одинаковых условиях.