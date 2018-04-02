Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.04:
$ 57.29
€ 70.6
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Москвы сдадут в аренду 5 тыс. кв. метров в технопарке "Мосгормаш" через аукцион

Экономика и бизнес
2 апреля, 14:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

Аукционы пройдут в начале мая

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Столичные власти до конца 2018 года планируют сдать в аренду предпринимателям через аукционы порядка 5 тыс. кв. метров в городском технопарке "Мосгормаш". Об этом говорится в сообщении пресс-службы московского Департамента по конкурентной политике.

"Аукционы по аренде восьми объектов производственного, административного и свободного назначения, расположенных на территории технопарка "Мосгормаш" и принадлежащих городу, пройдут в начале мая. Общая площадь этих объектов составляет около 3,5 тыс. кв. метров. Еще около 1,2 тыс. "квадратов" производственных площадей "Мосгормаш" планирует выставить на торги до конца 2018 года", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента Геннадия Дегтева.

По его словам, выставленные на торги лоты находятся на территории технопарка по адресу: Каширский проезд, 13, и Каширский проезд, 13 строение 2. Средняя начальная стоимость аренды одного квадратного метра составляет 7 тыс. рублей в год. Первые аналогичные торги по сдаче мест предпринимателям в столичных технопарках правительство Москвы запустило еще в 2016 году.

"У предпринимателей есть возможность арендовать помещения разной площади - в настоящее время на торгах лоты площадью от 57 кв. метров до 1,3 тыс. квадратных метров. Срок аренды разный - 11 месяцев и 5 лет. Как показывает практика реализации объектов в технопарках, у предпринимателей есть хорошая возможность арендовать лот по стартовой стоимости, получив при этом гарантию понятной и прозрачной сделки", - добавил Дегтев.

Всего с начала 2018 года в столичных технопарках в аренду через электронные аукционы было сдано порядка 6,7 тыс. кв. метров.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: британская полиция изучает версию об отравленной гречке в деле Скрипалей
2
Южная Корея и "проклятие президентов"
3
ФК "Краснодар" отправил в отставку Шалимова с поста главного тренера
4
Москалькова заявила, что Трамп не находит оснований для помилования Ярошенко
5
Как новому главе Кузбасса сберечь наследие Тулеева
6
Арендатор сгоревшего ТЦ в Кемерове обжаловала арест
7
Эксперимент по доставке почты беспилотником продолжится несмотря на падение первого дрона
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
ЧИТАЕТЕ ТАСС?
Добавьте tass.ru в свои источники