Власти Москвы сдадут в аренду 5 тыс. кв. метров в технопарке "Мосгормаш" через аукцион

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Столичные власти до конца 2018 года планируют сдать в аренду предпринимателям через аукционы порядка 5 тыс. кв. метров в городском технопарке "Мосгормаш". Об этом говорится в сообщении пресс-службы московского Департамента по конкурентной политике.

"Аукционы по аренде восьми объектов производственного, административного и свободного назначения, расположенных на территории технопарка "Мосгормаш" и принадлежащих городу, пройдут в начале мая. Общая площадь этих объектов составляет около 3,5 тыс. кв. метров. Еще около 1,2 тыс. "квадратов" производственных площадей "Мосгормаш" планирует выставить на торги до конца 2018 года", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента Геннадия Дегтева.

По его словам, выставленные на торги лоты находятся на территории технопарка по адресу: Каширский проезд, 13, и Каширский проезд, 13 строение 2. Средняя начальная стоимость аренды одного квадратного метра составляет 7 тыс. рублей в год. Первые аналогичные торги по сдаче мест предпринимателям в столичных технопарках правительство Москвы запустило еще в 2016 году.

"У предпринимателей есть возможность арендовать помещения разной площади - в настоящее время на торгах лоты площадью от 57 кв. метров до 1,3 тыс. квадратных метров. Срок аренды разный - 11 месяцев и 5 лет. Как показывает практика реализации объектов в технопарках, у предпринимателей есть хорошая возможность арендовать лот по стартовой стоимости, получив при этом гарантию понятной и прозрачной сделки", - добавил Дегтев.

Всего с начала 2018 года в столичных технопарках в аренду через электронные аукционы было сдано порядка 6,7 тыс. кв. метров.