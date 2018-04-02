Роскомнадзор не получал ответа Telegram о невозможности предоставить ключи для дешифровки

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Руководство Telegram до сих пор не дало официального ответа на уведомления Роскомнадзора о необходимости предоставить органам безопасности ключи для дешифровки сообщений, подтвердили ТАСС в пресс-службе надзорного ведомства.

"По данным на 13:00 2 апреля, Роскомнадзор не получал официального ответа на уведомление о необходимости исполнения обязанностей организатора распространения информации, которое было направлено 20 марта в адрес Telegram Messenger Limited. Ни по почте, ни на адреса электронной почты Роскомнадзора не поступало никаких писем ни от владельцев, ни от администраторов, ни от представителей компании", - говорится в сообщении пресс-службы.

В июле 2017 года ФСБ России потребовала от Telegram предоставить ключи для расшифровки электронных сообщений пользователей, руководствуясь положениями собственного приказа, который устанавливает процедуру предоставления ведомству ключей. Руководство Telegram назвало это требование технически невыполнимым и пыталось опротестовать его в нескольких инстанциях, но безуспешно. 20 марта 2018 года иск компании был отклонен и Верховным судом РФ. После этого решения суда Роскомнадзор дал мессенджеру 15 суток на то, чтобы предоставить органам безопасности требуемые ключи шифрования. В случае невыполнения этого условия до 4 апреля Роскомнадзор пообещал направить исковое заявление в суд с требованием ограничить на территории РФ доступ к интернет-ресурсам компании Telegram Messenger Limited.