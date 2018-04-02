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Новые резиденты СПВ вложат в развитие Приморского края более 9 млрд рублей

Экономика и бизнес
2 апреля, 14:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

Предприятия также будут развивать логистическую инфраструктуру на Камчатке и оказывать услуги по перевозке угля на Сахалине

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МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Более 20 предприятий, ставших резидентами свободного порта Владивосток (СПВ) на прошлой неделе, вложат в реализацию инвестпроектов 9,3 млрд рублей и создадут в Приморском крае порядка 2 тыс. рабочих мест. Об этом сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

"На прошлой неделе СПВ пополнился 23 предприятиями. Новые резиденты подписали соглашения об инвестиционной деятельности с АО "Корпорация развития Дальнего Востока", согласно которым вложат в реализацию своих проектов 9,3 млрд рублей и создадут около 2 тыс. рабочих мест", - говорится в сообщении.

В частности, планируется реализовать на территории СПВ 11 проектов по строительству жилой и коммерческой недвижимости, построить кемпинговый комплекс рядом с бухтой Лазурная в Приморском крае, а также создать сеть магазинов по продаже фермерской продукции. Новые резиденты также будут развивать логистическую инфраструктуру на Камчатке и оказывать услуги по перевозке угля на Сахалине. Кроме того, будут реализованы проекты по производству электронных приборов учета и оптовой торговле автомобильными деталями.

Одно из предприятий возродит промышленный комплекс по добыче и переработке рыбы в поселке Моряк-Рыболов Приморского края. Компания планирует обновить оборудование для цеха и плавзаводов, приобрести два рыболовецких судна для добычи, транспортировки и переработки рыбы и оснастить их орудиями лова, промснаряжением и проминвентарем. Планируется осуществлять производство как в цехах на территории поселка, так и на судах.

"Около 70% необходимого рыбного сырья будем добывать собственным промысловым флотом. Рассчитываем на годовой объем рыбодобычи более 3 тыс. тонн", - пояснила директор предприятия Оксана Яценко. Она добавила, что компания планирует получить необходимые квоты на прибрежный лов как градообразующее предприятие.

Особые налоговые режимы СПВ и территорий опережающего развития (ТОР) - специальные экономические зоны с льготными налоговыми условиями, упрощенными административными процедурами и другими механизмами поддержки бизнеса, установленными для привлечения инвестиций. Количество резидентов ТОР и СПВ достигло 809. Общий объем инвестиций в рамках подписанных соглашений составляет 2,5 трлн рублей. После реализации заявленных проектов в регионе появится более 83 тыс. новых рабочих мест.

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