Газпромбанк Лизинг профинансирует приобретение ООО "ТрансЛес" 400 вагонов

МОСКВА, 2 апреля./ТАСС/. Компания Газпромбанк Лизинг заключила договор с ООО "ТрансЛес" о предоставлении финансирования на приобретение порядка 400 единиц подвижного состава на сумму более 1 млрд рублей через инструмент лизинга, следует из сообщения Газпромбанк Лизинга.

Договор заключен сроком на 10 лет. Поставка новых платформ модели 13-9924-01 для перевозки лесоматериалов и контейнеров будет осуществлена Рославльским вагоноремонтным заводом в 2018 году.

"Газпромбанк Лизинг" - один из лидеров российского рынка лизинга. Компания входит в группу Газпромбанка и является его уполномоченным партнером по реализации лизинговых проектов на всей территории России. В 2017 г. компания увеличила портфель лизинговых активов почти на 20% относительно результата годом ранее, до 136,4 млрд рублей.