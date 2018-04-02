Инновационные проекты получат гранты до 300 тыс. рублей на форуме IPQuorum в Светлогорске

КАЛИНИНГРАД, 2 апреля. /ТАСС/. Инновационные проекты в сфере интеллектуальной собственности получат гранты до 300 тыс. рублей в рамках образовательно-конкурсной программы Startup hub на Международном стратегическом форуме по интеллектуальной собственности и цифровым технологиям IPQuorum 2018 в Светлогорске под Калининградом. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе форума.

"Для создателей инновационных проектов в сфере интеллектуальной собственности, представителей бизнеса и профильных инвесторов в рамках форума предусмотрена презентационно-инвестиционная программа - Startup hub. По итогам конкурсной программы авторы лучших стартап-проектов получат денежные призы 300, 200, и 100 тыс. рублей и организационную поддержку", - сообщили в пресс-службе.

Программа Startup hub рассчитана на два дня. Она включает образовательный интенсив и конкурс идей. Участникам представят методики поиска потребностей аудитории, создания команды для реализации проекта, расскажут о его правильном продвижении на рынок. Финалистов конкурсной программы определит экспертное жюри в рамках нетворкинг-сессии "Коммуникативные навыки".

"Мы также предусмотрели специальный грант для проектов, нацеленных на прогрессивное развитие сферы интеллектуальной собственности в качестве одного из основополагающих институтов цифровой экономики", - добавил организатор форума, президент ассоциации IPChain Андрей Кричевский. Сумма этого гранта пока держится в тайне.

По словам основателя школы стартапов RUSSOL Юрия Ярцева, "Startup hub - уникальное событие, универсальная площадка для обмена опытом и налаживания связей между владельцами бизнеса и инвесторами". "Я очень надеюсь увидеть по-настоящему перспективные стартапы и проекты, которые принесут пользу не только их создателям, инвесторам, но и стране", - отметил он.

IPQuorum 2018 пройдет в Светлогорске 11 и 12 апреля под эгидой под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. Организаторы форума - ассоциация IPChain и Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП). IPQuorum 2018 соберет в Светлогорске более 500 участников из 30 стран. Главной темой станет интеллектуальная собственность в рамках глобального рынка и цифровой экономики.