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"Матрешка Тур" продает активы, чтобы погасить долги по отмененным турам

Экономика и бизнес
2 апреля, 15:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

Коммерческий директор туроператора Елена Московкина отметила, что компания не озвучивает сумму, но полученные деньги с продаж активов не полностью покрывают долг

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МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Туроператор "Матрешка Тур" начал продавать свои активы, в числе которых туроператор по Болгарии "Аврора - БГ", чтобы расплатиться с задолженностями по отмененным турам. Об этом сообщила ТАСС коммерческий директор "Матрешка Тур" Елена Московкина.

"Да, действительно, мы продали. Вы знаете, что мы приобрели прошлым летом "Аврору - БГ", чтобы развивать болгарское направление. Сейчас нам пришлось ее продать, потому что у нас долги перед туристами за не улетевшие туры, по которым нужно расплачиваться", - сказала она.

Она уточнила, что компания не озвучивает сумму, но полученные деньги с продаж активов не полностью покрывают долг. "Матрешка Тур" будет еще изыскивать средства, но пока не решила, за счет чего, добавила Московкина.

"Есть некоторые организации, которые нам готовы помочь в этом - наши партнеры. И плюс наш учредитель нам выделяет из других бизнесов (у него туризм - не единственный бизнес). Мы продолжим работу, мы и сейчас работаем. У нас есть блоки мест на Израиль, Кипр, Болгарию, Черногорию. Что касается Израиля, мы летаем с 11 марта полным блоком, у нас и на апрель уже все продано, то есть ближайшие места 6 мая", - сказала она.

О ситуации с отмененными турами

26 декабря туроператор "Матрешка тур" начала выплачивать деньги российским туристам, у которых отменились программы в Китай.

Ранее стало известно, что более 200 россиян несколько дней не могли вылететь с китайского курортного острова Хайнань, так как китайские авиавласти не подтвердили слоты для авиакомпании "Икар" (Pegas Fly) на выполнение полетной программы в Хайкоу (Хайнань) из пяти российских городов. По данным АТОР, "Икар" не завозил российских туристов в Китай. Однако на Хайнане отдыхали туристы компаний "Матрешка тур" и "НТК Интурист", которые должны были лететь домой рейсами этой авиакомпании.

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