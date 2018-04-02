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HeadHunter подала документы в Комиссию по ценным бумагам США в рамках подготовки к IPO

Экономика и бизнес
2 апреля, 15:17 UTC+3

Отмечается, что рекрутинговая компания выбрала биржу Nasdaq для размещения американских депозитарных расписок

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Материал из 1 страницы
© REUTERS/Eduard Korniyenko

ТАСС, 2 апреля. Российская рекрутинговая компания HeadHunter подала документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) в рамках подготовки к первичному размещению акций (IPO), следует из сообщения на сайте SEC.

В числе документов - проспект ценных бумаг, согласно которому компания выбрала биржу Nasdaq для размещения американских депозитарных расписок (ADR).

Организаторами размещения назначены Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, Credit Suisse, "ВТБ Капитал" и Sberbank CIB.

В январе источник ТАСС на финансовом рынке сообщал, что компания намерена привлечь $200-300 млн в рамках IPO, запланированного на весну.

Компания HeadHunter основана в 2000 году. На сайте компании размещено свыше 500 тыс. вакансий и более 30 млн резюме. Нынешний собственник HeadHunter - фонд "Эльбрус Капитал", купивший компанию в 2016 году у Mail.Ru Group за 10 млрд рублей.

Эльбрус Капитал" управляет активами на сумму более $1 млрд. Среди крупнейших инвестиций фонда - сайт по поиску недвижимости ЦИАН, сервис по доставке еды "Шефмаркет", система электронных торгов B2B-Center и сервис для покупки билетов на автобусы Busfor.

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