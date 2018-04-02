ЦБ: Бинбанк присоединят к "ФК Открытие" в течение 2018 года

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Бинбанк будет присоединен к "ФК Открытие" в течение 2018 года, сообщил журналистам заместитель председателя Банка России Василий Поздышев.

"К группе "ФК Открытие" будет в течение 2018 года присоединен Бинбанк", - сказал он.

Уточняется, что Банк России за время санации через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) выделил банку "ФК Открытие" для поддержания ликвидности 710 млрд рублей, Бинбанку - 418 млрд рублей, Промсвязьбанку - 330 млрд рублей.

"Всего на обслуживание операций санируемых банков было выдано на группу "Открытие" 710 млрд рублей, на Бинбанк - 418 млрд рублей, на Промсвязьбанк - 330 млрд рублей", - отметил Поздышев.

По его словам, часть этих средств была предоставлена по нерыночной ставке 0,5% в виде бридж-кредитов.

Так, из 710 млрд рублей "Открытию" по льготной ставке выделено 380 млрд рублей, Бинбанку - 170 млрд рублей, Промсвязьбанку - 230 млрд рублей.

"На сегодняшний день большая часть средств уже вернулась. Непогашенная часть на сегодняшний день - 337 млрд рублей по всем банкам", - сказал зампред ЦБ.

Бинбанк, "ФК Открытие" и Промсвязьбанк санируются по новой схеме - с использованием средств Фонда консолидации банковского сектора, созданного ЦБ. "ФК Открытие" и Промсвязьбанк входят в список из 11 системно значимых банков, на долю которых приходится более 60% совокупных активов российского банковского сектора.