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Два первых в новом сезоне янтарных самородка весом более 1 кг добыли под Калининградом

Экономика и бизнес
2 апреля, 15:37 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 2, апреля. /ТАСС

Самородки по их целостности, цвету, наличию или отсутствию сколов оценят специалисты Гохрана России

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КАЛИНИНГРАД, 2 апреля. /ТАСС/. Два янтарных самородка обнаружили работники Калининградского янтарного комбината на Приморском карьере в поселке Янтарный на побережье Балтийского моря. Это самые большие по массе самородки с начала сезона добычи в 2018 году, сообщила ТАСС в понедельник пресс-секретарь комбината Анна Манахова.

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Сбор янтаря на побережье Балтийского моря

"За две недели нового сезона добычи, с 15 марта, попались два уникальных самородка, весом каждый более одного килограмма: первый - 1 килограмм 60 граммов, а второй, обнаруженный в минувшее воскресенье, - 1 килограмм 120 граммов. Это хорошее начала года", - сказала она.

Оценку самородкам - по их целостности, цвету, наличию или отсутствию сколов - дадут специалисты Гохрана России. После будет принято решение об их дальнейшей судьбе: передадут ли самородки в Гохран, или они пополнят экспозиции нового выставочного комплекса комбината, или их продадут с молотка. Ближайший аукцион, на котором выставят крупные камни весом более 1 кг, пройдет в рамках Международного экономического форума янтарной отрасли с 7-10 июня в Светлогорске.

Манахова отметила, что в 2017 году предприятие добыло 19 крупных самородков янтаря массой более 1 кг. При продаже с аукциона стоимость таких самородков может достигать 2 млн рублей.

Калининградский янтарный комбинат является крупнейшим в мире предприятием по промышленной добыче янтаря, входит в госкорпорацию "Ростех". Добыча янтаря ведется на побережье Балтийского моря вблизи поселка Янтарный (ранее Пальмникен), где, по оценкам специалистов, сосредоточено около 90% мировых запасов минерала, возраст которого составляет около 50 млн лет. В последние годы комбинат добывал в среднем 250-300 тонн янтаря, в 2017 году комбинат установил рекорд, впервые более чем за 40 лет добыв 453 тонны янтаря. В 2018 году прогнозный план по добыче янтаря составляет 450 тонн сырца, а за две недели марта добыто 51 тонна янтаря, отметила Манахова.

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