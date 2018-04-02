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Вадим Воробьев назначен первым вице-президентом "Лукойла"

Экономика и бизнес
2 апреля, 15:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

Ранее занимавший эту должность Владимир Некрасов продолжит работу в компании в должности советника президента

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МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Вадим Воробьев, ранее занимавший должность старшего вице-президента по поставкам и продажам "Лукойла", назначен первым вице-президентом компании (переработка и сбыт), говорится в сообщении "Лукойла".

Владимир Некрасов, ранее занимавший должность первого вице-президента, продолжит работу в компании в должности советника президента.

Крупнейшими акционерами "Лукойла" являются Вагит Алекперов (24,8%), Леонид Федун (9,8%), структуры ИФД "Капиталъ" (около 8%) и дочерняя структура Lukoil Investment Cyprus (более 16%).

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