Вадим Воробьев назначен первым вице-президентом "Лукойла"

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Вадим Воробьев, ранее занимавший должность старшего вице-президента по поставкам и продажам "Лукойла", назначен первым вице-президентом компании (переработка и сбыт), говорится в сообщении "Лукойла".

Владимир Некрасов, ранее занимавший должность первого вице-президента, продолжит работу в компании в должности советника президента.

Крупнейшими акционерами "Лукойла" являются Вагит Алекперов (24,8%), Леонид Федун (9,8%), структуры ИФД "Капиталъ" (около 8%) и дочерняя структура Lukoil Investment Cyprus (более 16%).