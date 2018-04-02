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Госдума рассмотрит 3 апреля законопроект о налоге на добавленный доход

Экономика и бизнес
2 апреля, 16:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

Также в Госдуме рассмотрят правительственный законопроект об НДД

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МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании 3 апреля рассмотрит в первом чтении законопроект о налоге на добавленный доход (НДД) от добычи углеводородного сырья и ряд других налоговых законопроектов. Об этом заявил журналистам вице-спикер Госдумы Петр Толстой ("Единая Россия") по итогам заседания Совета Думы.

"Завтра будет рассмотрен ряд важных, резонансных законов, в частности пакет законов, связанных с изменением налогообложения. Налог на добавленный доход, который касается нефтяной отрасли. Над ним два года комитет по бюджету вместе с правительством вел напряженную работу с привлечением экспертного сообщества, прошли дискуссии о том, чтобы сделать это налогообложение оптимальным, чтобы учесть все факторы, с которыми сталкиваются нефтедобывающие компании, в частности расходы на геологоразведку, другие расходы, и так далее. Завтра будет слушаться два варианта этих законопроектов и палата по ним будет принимать решение", - указал Толстой.

Госдума рассмотрит правительственный законопроект об НДД и внесенный Думой Ханты-Мансийского АО законопроект о налоге на финансовый результат в порядке, предусмотренном для альтернативных законопроектов.

Будет рассмотрен также пакет законопроектов, регулирующий налог на доходы, в частности освобождающий от НДФЛ выплаты пособия на рождение и усыновление ребенка, добавил депутат.

"Многим подобный налог кажется несправедливым, и я надеюсь, что завтра палата эту несправедливость сумеет устранить", - сказал он.

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