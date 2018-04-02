На Ставрополье завод "Монокристалл" начал выпуск сверхбольших сапфиров

СТАВРОПОЛЬ, 2 апреля. /ТАСС/. Завод "Монокристалл" в Ставропольском крае начал выпуск кристаллов искусственного сапфира большого и сверхбольшого диаметра. Для запуска проекта, поддержанного Фондом развития промышленности (ФРП), разработа новое оборудование, сообщили в понедельник в департаменте внешних коммуникаций ФРП.

"Монокристалл" начал выпуск кристаллов искусственного сапфира больших и сверхбольших диаметров, а также сапфировых шестидюймовых пластин, которые необходимы для дальнейшего производства светодиодов, смартфонов и другой высокотехнологичной продукции. <…> В ходе реализации проекта компания разработала современное технологическое оборудование", - говорится в сообщении.

По данным фонда, разработанное оборудование позволяет выпускать кристаллы весом от 120 до 400 кг, на выходе увеличивается процент годного материала, а себестоимость продукции снижается. Завод в Ставрополе увеличил производственные мощности более чем на 70%, компания "Монокристалл" намерена выпускать 60 тыс. шестидюймовых пластин ежемесячно. Общая стоимость проекта составила 1,5 млрд рублей, из которых 280 млн рублей компания получила в виде льготного займа ФРП в конце 2016 года.

Компания "Монокристалл" - "дочка" многоотраслевого промышленного холдинга "Концерн Энергомера". Компания занимает 50% мирового рынка сапфира для светоизлучающих диодов, мобильной электроники, экспортирует продукцию в более чем 25 стран мира.

ФРП создали по инициативе Минпромторга РФ для модернизации российской промышленности и обеспечения импортозамещения. Программы ФРП позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию, необходимому для запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок.