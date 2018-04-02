Власти Сахалина инвестируют около 10 млрд рублей в развитие ТОР "Горный воздух"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 апреля. /ТАСС/. Объем государственных инвестиций в инфраструктуру территории опережающего развития (ТОР) "Горный воздух" на Сахалине до 2020 года составит порядка 10 млрд рублей со стороны. Об этом сообщил заместитель министра спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области Артем Подшивалов.

"Государство со своей стороны приняло обязательство по обеспечению всех инвесторов, которые к нам заходят в ТОР, необходимой инфраструктурой. За счет бюджетных средств мы обеспечиваем строительство дорог, линий электропередач, газопроводов и иной инфраструктуры, необходимой резидентам. Согласован и реализуется план график по строительству этой инфраструктуры. До 2020 года порядка 10 млрд рублей будет вложено в обеспечение инфраструктурой данной ТОР "Горный воздух" ", - сказал Подшивалов

Он отметил, что курорт активно развивается и это можно увидеть на показателях турпотока и использования спусков. "В 2017 году поток туристов на "Горный воздух" составил 86 ты. человек, эти люди совершили порядка 1 100 тыс. проходов. В этом году, начиная с 1 января по 20 марта уже 68 тыс. человек посетило "Горный воздух", было совершено 1 млн 160 тыс. проходов", - сказал Подшивалов и напомнил, что с 2017 года "Горный воздух" существенно расширился: прибавилось еще около 10 километров трасс и была построена новая канатная дорога.

По словам замминистра, расширяется число регионов России и стран, откуда приезжают туристы. "В предыдущие годы на курорте отдыхали в основном жители регионов Дальнего Востока, а теперь есть гости из Санкт-Петербурга, Москвы, средней полосы России. Помимо частых гостей из Японии и Китая теперь на спусках "Горного воздуха" можно встретить туристов из Великобритании, США, Нидерландов", - добавил Подшивалов.

Горнолыжный курорт входит в одноименную территорию опережающего развития (ТОР) "Горный воздух", где в настоящее время реализуется 12 инвестиционных проектов с объемом инвестиций более 15 млрд рублей.