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РФ готовит ответ на решение США ввести пошлины на сталь и алюминий

Экономика и бизнес
2 апреля, 16:48 дата обновления: 2 апреля, 17:54 UTC+3

Сообщается, что Минпромторг РФ оценивает ущерб для российских компаний от американских пошлин минимум в $3 млрд

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Заместитель Министра экономического развития РФ Алексей Груздев

Заместитель Министра экономического развития РФ Алексей Груздев

© Артем Геодакян/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 апреля. /ТАСС/. Российские власти готовят ответ на решение США ввести пошлины на сталь и алюминий, заявил замглавы Минэкономразвития Алексей Груздев, выступая на лекции перед студентами Уральского федерального университета.

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"Россия внимательно и следит и активно участвует во всех процессах. Оценка, официальная оценка будет дана и соответствующие заявления будут подготовлены. Я не уполномочен предвосхищать решения правительства, такие решения готовятся", - сказал он.

Груздев также заявил, что торгпредство России в США де-факто свернуло свою деятельность, что негативно скажется на торгово-экономических связях между странами.

"Конечно, с точки зрения атмосферы это затруднительно, потому что через дипломатические миссии, к коим относится и торговое представительство, осуществляли и функции, когда нужно было помочь предпринимателю из одной страны найти партнера в другой стране, помочь провести переговоры, дать экспертную оценку, как правильно выстраивать отношения. Вот с этой точки зрения де-факто сворачивание деятельности торгпредства в США, отсутствие дипломатов с соответствующей подготовкой европейских, конечно же, это окажет влияние", - прокомментировал Груздев высылку российских дипломатов.

На волне обострения отношений между РФ и западом на фоне дела экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля США высылали 60 российских дипломатов и закрыли в Сиэтле генконсульство РФ. В списке российских дипработников, выдворяемых Вашингтоном с американской территории, оказался торговый представитель России в США Александр Стадник.

В ответ на высылку российских дипломатов из США и 24 европейскими странами МИД РФ объявил о зеркальных мерах.

"Я надеюсь, что все-таки эта гонка нерыночных методов конкуренции закончится, и мы вернемся к нормальным отношениям", - отметил Груздев в понедельник.

Новость выдворении из США застала российского торгпреда Стадника в Москве, куда отправился он отправился на заседание коллегии Министерства экономического развития.

США с 23 марта ввели новые пошлины на стальную и алюминиевую продукцию - 25% для стали и 10% для алюминия. Они действуют для всех стран, которые поставляют продукцию в США, однако отсрочку до 1 мая получили Австралия, Аргентина, Бразилия, Канада, Мексика, Республика Корея, а также страны Евросоюза.

Россия заявляла, что может оспорить решение США в ВТО. Минпромторг РФ оценивает ущерб для российских компаний от американских пошлин минимум в $3 млрд.

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Темы
Дело Сергея Скрипаля Высылка российских дипломатов Ситуация с пошлинами на алюминий и сталь в США
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