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Ушаков: получение АЭС "Аккую" статуса стратегической инвестиции даст сэкономить $10 млрд

Экономика и бизнес
2 апреля, 16:05 UTC+3 МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

В ходе визита в Турцию президент РФ Владимир Путин планирует принять участие в церемонии начала строительства АЭС в формате телемоста

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МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Наделение проектной компании по строительству АЭС "Аккую" статусом стратегического инвестора позволит сэкономить на ее строительстве порядка $10 млрд. Об этом сообщил журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков накануне официального визита президента России Владимира Путина в Анкару.

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"Проектная компания "Аккую" получила статус стратегического инвестора. Этот статус позволяет получить дополнительные налоговые льготы и преференции. Экономия этой компании в результате этого может составить где-то $10 млрд" - сказал Ушаков.

Как отметил помощник президента РФ, в ходе своего визита в Турцию Путин планирует принять участие в церемонии начала строительства АЭС "Аккую" в формате телемоста. Планируется, что с приветственными словами к участникам церемонии обратятся лидеры двух стран, кроме того, будет предоставлено слово министру энергетики Турции и главе Росатома Алексею Лихачеву. После приветственных слов будет дана команда на заливку бетона.

Общая стоимость строительства атомной электростанции составляет $20 млрд. Проект финансируется на 100% российской стороной и, согласно подписанному межправсоглашению, не менее 51% акций должны принадлежать российским компаниям, а 49% могут быть проданы внешним инвесторам.

Ушаков подчеркнул, что осуществляя строительство "Аккую", Россия встает у истоков создания в Турции атомной отрасли, способствуя освоению ею передовых, энергоэффективных ядерных технологий.

В ожидании лицензии

Акционерное общество "Русатом Энерго Интернешнл" (РЭИН) - дочерняя компания Госкорпорации "Росатом" - отмечает, что проектная компания "Аккую Нуклеар" получила обновленный сертификат стратегической инвестиции на основании вступившего в силу 27 марта 2018 года закона "О внесении поправок в законы о налогообложении, некоторые законы и постановления, имеющие статус закона", ранее одобренного Меджлисом Турецкой Республики.

"Получение сертификата имеет важное значение для экономики проекта. В частности, предусматривается снижение или освобождение от налогов (в т. ч. по налогу на прибыль и НДС) и освобождение от уплаты таможенных сборов и пошлин", - говорится в сообщении РЭИН.

Как сказал министр энергетики России Александр Новак в интервью Анатолийскому агентству: "Мы выражаем благодарность партнерам за предоставление статуса стратегической инвестиции. В данный момент мы ожидаем разрешения на строительство, мы также получили подтверждение того, что это разрешение будет получено. Это даст возможность приступить к строительству и заливке первого бетона", - сказал он.

В мае прошлого года отмечалось, что получение АЭС "Аккую" статуса стратегической инвестиции позволит возместить порядка $2,3 млрд средств, затраченных на проект. Отмечалось, что наделение проекта строительства АЭС "Аккую" статусом стратегической инвестиции подразумевает возможность возмещать НДС в период сооружения станции и снизить налог на прибыль с 20% до 2%.

Турецкая газета Resmi Gazete в декабре 2017 года сообщала, что проект строительства АЭС "Аккую" получил налоговые и таможенные льготы от правительства Турции. В частности "Аккую Нуклеар" освобождена от НДС и таможенных пошлин на ввозимое оборудование на сумму более $1 млрд.

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Персоны
Эрдоган, Реджеп Тайип Ушаков, Юрий Викторович Лихачев, Алексей Евгеньевич Путин, Владимир Владимирович Новак, Александр Валентинович
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