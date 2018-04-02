ФНС в рамках налоговой амнистии предложила ФССП списать долги россиян на 750 млн рублей

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России уже получила от налоговых органов документы для списания долгов граждан на 750 млн рублей по так называемой налоговой амнистии. Об этом сообщил, отвечая на вопрос ТАСС, директор ФССП Дмитрий Аристов.

"На данный момент порядка 420 тыс. уведомлений поступило в адрес ФССП (от налоговых органов) по списанию этих налогов (долгов по имущественным налогам физических лиц и индивидуальных предпринимателей, образовавшихся до 1 января 2015 года), - сообщил Аристов. - Но работа только началась". "Основной массив документов, я думаю, пойдет в ближайшее время", - добавил он.

Аристов напомнил, что 7 марта был принят закон, который позволит списывать и долги по госпошлине и исполнительскому сбору, образовавшиеся от этих неуплаченных налогов. "Сколько таких документов (для списания долгов) у нас будет, я не могу сказать. Мы работаем исключительно по уведомлениям ФНС", - отметил глава ФССП.