Госдума в ближайшее время рассмотрит проекты президента о противодействии коррупции

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Внесенный президентом РФ Владимиром Путиным пакет законопроектов о противодействии коррупции в ближайшее время будет подготовлен для рассмотрения на пленарном заседании Госдумы, инициативы однозначно повысят эффективность борьбы с этим явлением. Об этом заявил в понедельник журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Внесенные президентом России законодательные инициативы - это очередной шаг в последовательной борьбе с коррупцией, - отметил Володин. - Коррупция разрушает государство, наносит вред экономике и является препятствием на пути развития страны". Спикер подчеркнул, что "меры по борьбе с коррупцией, которые были приняты ранее, показали эффективность". "Большая открытость органов власти, прозрачность информации, связанной с их деятельностью, существенно повысили качество услуг, оказываемых населению", - добавил он.

"Внесенные президентом России Владимиром Владимировичем Путиным инициативы подготовлены на основе анализа правоприменительной практики. Их принятие однозначно повысит эффективность борьбы с коррупцией", - уверен Володин.

По его словам, законопроекты направлены в профильные думские комитеты и будут подготовлены для рассмотрения в весеннюю сессию. "Сегодня законопроекты направлены в профильные комитеты: комитет по безопасности и противодействию коррупции, комитет по государственному строительству и законодательству и комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов. В ближайшее время они будут подготовлены для рассмотрения на пленарном заседании Госдумы ", - сообщил спикер Вячеслав Володин.

О законопроектах президента

Путин ранее внес в Госдуму пакет законопроектов, которыми предусматривается, что руководители государственных корпораций и государственных внебюджетных фондов смогут получать справки по счетам физических и юридических лиц для проверки достоверности сведений о доходах и расходах.

Кроме того, предлагается упростить порядок привлечения государственных и муниципальных служащих к дисциплинарной ответственности за коррупцию в случае признания ими факта правонарушения.

Еще одним нововведением станет установление единого срока давности для применения взысканий - не позднее трех лет со дня совершения коррупционного деяния.

Уточняется и порядок участия государственных и муниципальных служащих, а также лиц, замещающих указанные должности, в управлении коммерческими и некоммерческими организациями от имени Российской Федерации, регионов или муниципальных образований.

Также в целях пресечения случаев реализации или порчи имущества, в отношении которого прокурором заявлены требования об обращении его в доход государства, и совершения указанных действий на стадии проведения процедуры контроля за расходами предлагается закрепить возможность обращения взыскания на денежную сумму, эквивалентную стоимости такого имущества, если его обращение в доход государства невозможно.