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Власти Астраханской области втрое увеличили объем средств на борьбу с паводком

Экономика и бизнес
2 апреля, 17:17 UTC+3 АСТРАХАНЬ АСТРАХАНЬ 2, апреля. /ТАСС

За помощью из резервного фонда уже обратились власти шести районов области

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АСТРАХАНЬ, 2 апреля. /ТАСС/. Более 29 млн рублей составит резервный фонд Астраханской области на борьбу с паводком в 2018 году, что втрое больше, чем годом ранее, сообщил в понедельник журналистам министр промышленности, транспорта и природных ресурсов региона Радик Харисов.

"По нашим прогнозам, в этом году есть 17 участков в шести муниципальных образованиях, которые попадают в зону риска. Но эта зона риска под контролем. Необходимое финансирование заложено: резервный фонд по противопаводковым мероприятиям в этом году составляет 29,2 млн рублей, в прошлом году он был 9 млн [рублей]", - уточнил министр.

Он отметил, что деньги пойдут в том числе на ремонт гидротехнических сооружений. По информации министерства, за помощью из резервного фонда обратились власти шести районов. Местных жителей оповестили о возможном ЧП, закуплено необходимое количество мешков для грунта. Кроме того, создана рабочая группа, которая проконтролирует протиповадковые мероприятия до начала паводка.

По информации службы природопользования и окружающей среды региона, в Астраханской области весенний паводок прогнозируется в объеме 114 кубических километров, что чуть больше среднего: серьезных подтоплений территорий не прогнозируется. При этом, отмечают специалисты, "большая" вода должна обеспечить хороший нерест рыбы. На паводок может повлиять погода - активное таяние снега и обильные осадки как в самом регионе, так и в соседних.

В 2017 году в области прошел двойной паводок: вода сначала ушла, однако затем, из-за сильный дождей в центральных и южных регионах России, уровень в реках вновь стал расти. Подтоплений в населенных пунктах в прошлом году не наблюдалось.

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