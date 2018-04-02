Резидент ТОР "Горный воздух" пообещал достроить гостиницы на Сахалине к концу года

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 апреля. /ТАСС/. Строительство двух гостиниц на территории опережающего развития (ТОР) "Горный воздух" на Сахалине планируется завершить к концу 2018 года, сообщил журналистам в понедельник Алексей Залпин - гендиректор компаний-операторов гостиничных проектов "Лайт декор" и "Сахалин Шале", которые являются резидентами ТОР.

"Гибридный отель мы уже строим, здание выполнено на 40%. Сдача планируется в конце года, к играм "Дети Азии" [которые пройдут на Сахалине в феврале 2019 года] уже будет все работать. По второму объекту тоже начали работы. Прогноз по сроку сдачи - конец года", - сказал Залпин.

Он добавил, что инвестиции в оба проекта составили более 800 млн рублей: около 250 млн рублей - в гибридный отель и 604 млн рублей - в апарт-отель.

"Гибридный отель, который строит "Лайт декор" будет недорогим, там будут номера хостельного и обычного типа, возможная вместимость - до 300 человек. "Сахалин Шале" построит горную деревню. Посетителям будут предоставлять апартаменты различной планировки - от маленьких до больших, вместимость апарт-отеля - около 250 человек", - уточнил генеральный директор.

В настоящее время в рамках ТОР "Горный воздух" реализуется 12 инвестиционных проектов с объемом инвестиций более 15 млрд рублей.