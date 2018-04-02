Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.04:
$ 57.29
€ 70.6
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пользователи TamTam в ОАЭ столкнулись с ограничениями в работе мессенджера

Экономика и бизнес
2 апреля, 17:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

Сообщается, что были заблокированы функции аудио- и видео-звонков

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 2 апреля. Пользователи мессенджера TamTam, разработанного холдингом Mail.Ru Group, столкнулись с проблемами в работе приложения на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Для пользователей были заблокированы функции аудио- и видео-звонков, свидетельствуют отзывы в магазинах Google Play и App Store и подтверждение в компании.

Соответствующие отзывы появились в марте 2018 года: пользователи начали жаловаться на то, что при попытке дозвониться до других пользователей приложение показывает "невозможность соединения". При этом остальные функции мессенджера работают исправно.

Согласно данным аналитического агентства App Annie, TamTam на территории ОАЭ приобрел популярность в феврале этого года - на протяжении этого периода мессенджер входил в топ-20 приложений магазинов Google Play и App Store. После появившихся ограничений, популярность мессенджера немного снизилась. Так, по состоянию на 1 апреля TamTam занимает 66 место в разделе "Связь" Google Play и 102 место в "Социальных сетях" App Store.

В пресс-службе Mail.Ru Group подтвердили ТАСС наличие ограничений в работе мессенджера. "Блокировка любого социального сервиса - это всегда прежде всего удар по пользователям. За короткое время пользователи TamTam в Эмиратах уже привыкли общаться в нем со своими близкими и родными. Каждый день мы получаем много отзывов с просьбой решить эту проблему и в данный момент работаем над этим", - рассказал представитель Mail.Ru Group.

Как отметили в Mail.Ru Group, пользователи на территории ОАЭ продолжают общаться в TamTam и "находят способы созваниваться со своими друзьями", несмотря на блокировку аудио- и видео-звонков.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
ОАЭ
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Как новому главе Кузбасса сберечь наследие Тулеева
2
В США заявили, что Трамп обсуждал с Путиным возможные места для встречи, включая Белый дом
3
СМИ: британская полиция изучает версию об отравленной гречке в деле Скрипалей
4
Ушаков: Трамп сам предложил Путину провести встречу в Вашингтоне
5
Южная Корея и "проклятие президентов"
6
РФ готовит ответ на решение США ввести пошлины на сталь и алюминий
7
ТЦ обяжут размещать кинотеатры и детские комплексы на нижних этажах уже в этом году
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости