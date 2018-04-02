Северная верфь планирует к 2020 году нарастить долю гражданских проектов до 56%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 апреля. /ТАСС/. Входящий в Объединенную судостроительную корпорацию судостроительный завод "Северная верфь" планирует наращивать объем гражданской продукции - к 2020 году доля гражданских проектов должна превысить 50%, сообщила пресс- служба правительства Санкт-Петербурга.

"К 2020 году предприятие ("Северная верфь") намерено довести долю гражданской продукции в общем объеме производства до 56%", - говорится в сообщении. При этом отмечается, что на предприятии готовы к выполнению заказов по строительству рыбопромысловых судов.

На самом предприятии ТАСС подтвердили, что, согласно планам, к концу 2020 года доля гражданских заказов составит 56% от загрузки производственных мощностей. "В этом году мы должны заложить три гражданских судна, в следующем году - еще несколько", - пояснили ТАСС в пресс-службе "Северной верфи".

"Северная верфь" (первое название - Путиловская) основана 14 ноября 1912 года. Верфь является одним из ведущих предприятий оборонной промышленности России, выпустившим за свою историю свыше 600 надводных судов. Сегодня в портфеле заказов предприятия - серии фрегатов и корветов, а также суда различного назначения.