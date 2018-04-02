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Глазьев оценил потери РФ от политики ЦБ за четыре года в 23 трлн рублей

Экономика и бизнес
2 апреля, 17:37 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2, апреля. /ТАСС

Советник президента РФ считает, что восполнить ущерб в полной мере не удастся

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Советник президента РФ Сергей Глазьев

Советник президента РФ Сергей Глазьев

© Сергей Фадеичев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 апреля. /ТАСС/. Потери РФ от макроэкономической политики ЦБ достигли 23 трлн рублей за последние четыре года, сообщил в ходе пленарного заседания советник президента РФ Сергей Глазьев на Санкт-Петербургском экономическом конгрессе (СПЭК-2018).

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"К сожалению, мы буксуем в отсталой экономической парадигме, мы видим что потери, по нашим оценкам, ... из-за архаичной, некомпетентной макроэкономической политики достигли уже 23 трлн рублей за последние 4 года непроизведенной продукции", - сказал он и пояснил журналистам, что "это результат искусственного завышения ставок и подавление экономической активности и инвестиционной активности вследствие нелепой политики Центрального банка с точки зрения экономической науки".

По мнению советника, восполнить ущерб в полной мере не удастся, однако шанс наверстать отставание есть. "Для этого нам нужно ориентироваться на темпы роста свыше мировых, на темпы роста тех стран, которые формируют ядро современного нового мирохозяйственного технологического уклада: Китай 8-9%, Индия - то же самое, страны Индокитая, мы должны ориентироваться на 8-9% роста валового продукта в год, для этого нужно наращивать инвестиции с темпом около 20% в год", - добавил он.

Глазьев также отметил, что необходимо восстановить систему ответственности в управлении экономическим развитием, внедрить стратегическое индикативное планирование, обеспечить государственно-частное партнерство и взять в пример "элементы мирохозяйственного уклада, которые с использованием нашего же исторического опыта работают в Китае, Индии".

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что одобряет политику ЦБ РФ. По его мнению, работа Центробанка и экономического блока кабмина, в частности, по достижению минимальной за всю российскую историю инфляции, без всяких сомнений, является достижением и "дает все основания полагать, что этот макроэкономический фундамент, который создан за последние годы, будет хорошей основой для дальнейшего развития экономики".

Санкт-Петербургский экономический конгресс проходит в четвертый раз. В этом году в нем принимают участие более 800 человек, в числе которых представители 12 стран и около 50 регионов России. На площадке конгресса эксперты обсуждают экономические драйверы развития индустриальной экономики "второго поколения", влияние новых технологий на сферу, социальные векторы экономической модернизации, и роль России в глобальном мире. Организаторами являются Институт нового индустриального развития им. С.Ю. Витте при поддержке Вольного экономического общества России.

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