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Чистая прибыль "Газпрома" по РСБУ в 2017 году снизилась в 4,1 раза

Экономика и бизнес
2 апреля, 17:59 UTC+3

Выручка за отчетный период выросла на 9,6%

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МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Чистая прибыль "Газпрома" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) по итогам 2017 года снизилась в 4,1 раза и составила 100,3 млрд руб., следует из годового отчета российской компании.

Выручка за отчетный период выросла на 9,6%, до 4,313 млрд руб.

Валовая прибыль выросла на 3,6% и составила 1,766 трлн руб., прибыль от продаж - на 12,9%, до 375,511 млрд руб.

Долгосрочные обязательства холдинга в 2017 году выросли на 5,4%, до 2,034 трлн руб. Из них заемные средства составили 1,5 трлн руб. против 1,443 трлн руб. на 31 декабря 2016 года.

Краткосрочные обязательства "Газпрома" выросли на 34%, до 2,026 трлн руб., заемные средства составили 929,199 млрд руб. против 662,36 млрд руб. на 31 декабря 2016 года.

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