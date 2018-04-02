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Доходы топ-менеджмента "Газпрома" в 2017 году выросли на 2,3%

Экономика и бизнес
2 апреля, 18:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

Также отмечается, что входящие в совет директоров "Газпрома" государственные служащие не получают вознаграждения

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МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Доходы членов правления и совета директоров "Газпрома" в 2017 году выросли на 2,3% по сравнению с предыдущим годом и составили 3,269 млрд рублей, следует из отчетности компании.

В 2016 году данное вознаграждение составляло 3,196 млрд рублей.

В отчете отмечается, что входящие в совет директоров "Газпрома" государственные служащие не получают вознаграждения.

Ранее сообщалось, что доходы 15 членов правления "Газпрома" за 2017 год уменьшились на 0,12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 2,446 млрд рублей.

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