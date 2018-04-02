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Замглавы Минэкономразвития: криптовалюты со временем станут частью международных расчетов

Экономика и бизнес
2 апреля, 18:16 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 2, апреля. /ТАСС

Сообщается, что Россия готовит нормативную базу для использования блокчейн

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 апреля. /ТАСС/. Отдельные элементы криптовалют будут в будущем применяться при международных расчетах, считает замглавы Минэкономразвития РФ Алексей Груздев.

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"Есть правительства, которые уже официально признают криптовалюты, есть те [страны], кто их категорически отрицает, но думаю, что в перспективе истина где-то будет посредине <...> То, что отдельные элементы [криптовалют] в перспективе будут внедрены [при международных расчетах] - это очевидно", - сказал Груздев, отвечая на вопрос о перспективе внедрения криптовалют при международных расчетах в ходе лекции в Уральском федеральном университете.

Россия готовит нормативную базу для использования блокчейн в РФ - власти считают, что эта технология выведет экономику на новый уровень. Однако по мнению главы Сбербанка Германа Грефа, на внедрение технологии блокчейн в России понадобится 8-10 лет.

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Персоны
Греф, Герман Оскарович Груздев, Алексей Владимирович
Страны
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