Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.04:
$ 57.29
€ 70.6
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Депутаты КПРФ представили Медведеву свои предложения по развитию АПК

Экономика и бизнес
2 апреля, 19:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

В частности, депутат Владимир Кашин отметил, что "за последние 10 лет стабильно идет убыль аграрного населения"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Депутаты фракции КПРФ обсудили с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым вопросы развития агропромышленного комплекса в России и представили ему свои предложения в этой области. Об этом сообщил ТАСС зампред ЦК КПРФ, глава комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин по итогам состоявшихся в понедельник консультаций с премьером.

По словам Кашина, на встрече с Медведевым "поднимался широкий круг вопросов". "Но центральной темой было развитие агропромышленного комплекса. За последние 10 лет стабильно идет убыль аграрного населения. Россия, как аграрная держава, в этом плане деградирует", - отметил депутат.

"Мы предложили свой взгляд, свои законопроекты, в том числе по бесплатному молоку в школах, пенсионному обеспечению на селе, о сохранении плодородия почвы и другие. Также рассмотрели вопрос технической оснащенности села АПК", - уточнил коммунист.

Кашин отметил, что Медведев "поблагодарил и сказал, что они [предложения] конструктивные, что обязательно подпишет протокол и поручения по всем этим нашим предложенным законопроектам, оценка будет дана".

Встреча депутатов от КПРФ с Медведевым прошла в преддверии его ежегодного доклада в Госдуме, который в этом году намечен на 11 апреля.

Как ранее сообщали в пресс-службе кабмина, "впервые подобные консультации проходят в расширенном составе, с участием не только руководителей фракций, но и других представителей партий, членов правительства РФ". В консультациях также принял участие спикер Госдумы Вячеслав Володин.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
КПРФ
Персоны
Кашин, Владимир Иванович Володин, Вячеслав Викторович Медведев, Дмитрий Анатольевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Площадь пожара в жилом доме в Сочи возросла до 600 кв. м
2
Как новому главе Кузбасса сберечь наследие Тулеева
3
Около 1,7 тыс. человек пришли на митинг против отмены прямых выборов мэра Екатеринбурга
4
Источник: моряков с судна "Норд" заставляют признать себя гражданами Украины
5
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
6
СМИ: британская полиция изучает версию об отравленной гречке в деле Скрипалей
7
В США заявили, что Трамп обсуждал с Путиным возможные места для встречи, включая Белый дом
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости