Депутаты КПРФ представили Медведеву свои предложения по развитию АПК

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Депутаты фракции КПРФ обсудили с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым вопросы развития агропромышленного комплекса в России и представили ему свои предложения в этой области. Об этом сообщил ТАСС зампред ЦК КПРФ, глава комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин по итогам состоявшихся в понедельник консультаций с премьером.

По словам Кашина, на встрече с Медведевым "поднимался широкий круг вопросов". "Но центральной темой было развитие агропромышленного комплекса. За последние 10 лет стабильно идет убыль аграрного населения. Россия, как аграрная держава, в этом плане деградирует", - отметил депутат.

"Мы предложили свой взгляд, свои законопроекты, в том числе по бесплатному молоку в школах, пенсионному обеспечению на селе, о сохранении плодородия почвы и другие. Также рассмотрели вопрос технической оснащенности села АПК", - уточнил коммунист.

Кашин отметил, что Медведев "поблагодарил и сказал, что они [предложения] конструктивные, что обязательно подпишет протокол и поручения по всем этим нашим предложенным законопроектам, оценка будет дана".

Встреча депутатов от КПРФ с Медведевым прошла в преддверии его ежегодного доклада в Госдуме, который в этом году намечен на 11 апреля.

Как ранее сообщали в пресс-службе кабмина, "впервые подобные консультации проходят в расширенном составе, с участием не только руководителей фракций, но и других представителей партий, членов правительства РФ". В консультациях также принял участие спикер Госдумы Вячеслав Володин.