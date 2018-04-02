Индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгов снизились на 0,6-1,2%

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС снизились к закрытию сессии в понедельник. Индекс Мосбиржи по итогам торгов опустился на 0,63% - до 2256,64 пункта, РТС - на 1,23%, до 1234,06 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:03 мск поднялся на 0,8%, до 57,61 рубля, курс евро - на 0,5%, до 70,79 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,13% - до $67,86 за баррель.

Техническая картина на графике индекса Мосбиржи, по мнению старшего аналитика ИК "Фридом Финанс" Богдана Зварича, говорит о возможном углублении коррекции. Позже от минимумов прошлого года рынок акций РФ, по мнению эксперта, может начать восстановительный рост. "Мы не исключаем попыток роста на нашем фондовом рынке на открытии торгов во вторник", - добавляет Зварич.

По оценке заместителя директора аналитического департамента "Альпари" Натальи Мильчаковой, во вторник индексы Мосбиржи и РТС могут находиться в боковом тренде. "Индекс РТС может колебаться в коридоре 1200-1300 пунктов, индекс Московской биржи - в диапазоне 2200-2300 пунктов. Рубль 3 апреля, скорее всего, продолжит ослабление к доллару и евро. Завтра вероятный коридор значений по паре доллар/рубль завтра может составить 57-58 рублей, по паре евро/рубль 70-71 рубль за евро", - полагает эксперт.