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Эксперты: доля пяти крупнейших банков РФ на рынке ипотечного кредитования составляет 81%

Экономика и бизнес
2 апреля, 19:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

По состоянию на февраль, в пятерку вошли Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Газпромбанк и Дом.рф

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МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Крупнейшие российские банки на рынке ипотечного жилищного кредитования по итогам февраля 2018 года увеличили совокупную долю на 2,5 п.п. - до 81%. Такие данные приводятся в исследовании аналитического центра Дом.рф и Frank Research Group "Ключевые участники рынка ипотечного кредитования в 2018 году".

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"Совокупная доля пяти лидирующих банков по выдаче ипотеки в феврале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 2,5 п.п. - до 81% объема рынка", - прокомментировал ТАСС результаты исследования глава Frank Research Group Юрий Грибанов.

По состоянию на февраль, в пятерку вошли Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Газпромбанк и Дом.рф, отметил он. Объем выдачи ипотечных кредитов в феврале 2018 года в годовом выражении вырос вдвое - до 200 млрд рублей.

При этом за отчетный период состав пятерки крупнейших ипотечных кредиторов изменился - ее покинули банки "Дельтакредит" (переместился с 5-го на 6-е место с неизменной долей в 2,7% рынка) и Райффайзенбанк (с 3-го на 7-е место, доля снизилась в два раза - до 2,2%), говорится в исследовании.

По итогам февраля в топ-5 вошли Россельхозбанк (3-е место) и Дом.рф (5-е место), каждый из которых поднялся на три позиции по объемам выдачи ипотеки. Россельхозбанк увеличил долю с 3,8% до 6% рынка, Дом.рф (с учетом результатов работы дочернего банка "Российский капитал") - до 2,9% рынка (на 1,4 п.п.). Доля Газпромбанка (4,9%) в феврале выросла на 2,2 п.п., однако банк сохранил свое 4-е место.

Доля крупнейшего ипотечного кредитора - Сбербанка - по итогам февраля 2018 года составила 52,1% (рост на 2,9 п.п.). За ним следует ВТБ с долей в 15% (снижение на 7,7 п.п.).

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