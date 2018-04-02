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Росавиация предложила "Саратовским авиалиниям" просить о прекращении полетов

Экономика и бизнес
2 апреля, 19:43 UTC+3 МОСКВА 2, апреля /ТАСС

Члены экипажа разбившегося самолета Ан-148 по-прежнему включены в список авиаперсонала компании

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Руководитель Росавиации Александр Нерадько

Руководитель Росавиации Александр Нерадько

© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 2 апреля, /ТАСС/. Руководитель Росавиации Александр Нерадько предложил гендиректору авиакомпании "Саратовские авиалинии" Алексею Вахромееву добровольно подать заявление на аннулирование сертификата эксплуатанта из-за "безответственного отношения" к безопасности полетов. Это следует из письма Нерадько Вахромееву (копия письма есть у ТАСС).

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Письмо о добровольном аннулировании основного документа, дающего право на выполнение полетов, направлено после проверки компании, чей самолет с 71 человеком на борту разбился в феврале после взлета из Домодедова. "Учитывая беспрецедентное, безответственное отношение руководства авиакомпании АО "Саратовские авиалинии" к вопросам обеспечения безопасности полетов, предлагаю подать заявление на аннулирование сертификата эксплуатанта и сосредоточиться исключительно на аэропортовой деятельности", - говорится в письме Нерадько.

В конце марта Росавиация ограничила сертификат авиакомпании до 27 апреля. "Анализ поданной заявки на снятие ограничений действия сертификата эксплуатанта показывает формальный подход и свидетельствует о ненадлежащем состоянии организации и отсутствии контроля со стороны руководства за деятельностью авиакомпании", - пишет Нерадько.

Представленные в Росавиацию документы не подтверждают устранения выявленных несоответствий и замечаний, сказано в письме. В том числе, следует из письма, члены экипажа самолета Ан-148, который разбился в феврале, по-прежнему включены в список авиаперсонала компании.

"Вышеперечисленное указывает на ненадлежащее исполнение обязанностей должностными лицами "Саратовских авиалиний" и самоустранение руководства от организации текущей деятельности", - резюмируется в письме.

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