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Россия может запретить Белоруссии ввоз картофеля из-за реэкспорта

Экономика и бизнес
2 апреля, 19:57 UTC+3

По данным Россельхознадзора, ранее в партии продукции из Белоруссии нашли египетский картофель

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МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Россельхознадзор может временно ограничить ввоз картофеля из Белоруссии после, того как обнаружил в партии продукции из этой страны египетский картофель, сообщило российское ведомство.

Россельхознадзор ограничил с 16 марта ввоз в РФ египетского картофеля, но 30 марта обнаружил его под видом картофеля, импортируемого из Белоруссии, говорится в сообщении.

"В случае повторного выявления подобных случаев Россельхознадзор будет вынужден ввести временные ограничения на поставки в Российскую Федерацию картофеля продовольственного происхождения республика Беларусь в сопровождении белорусских фитосанитарных сертификатов", - говорится в сообщении.

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