Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.04:
$ 57.29
€ 70.6
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Белый дом утверждает, что торговые меры Китая наносят ущерб нацбезопасности США

Экономика и бизнес
2 апреля, 20:10 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 2, апреля. /ТАСС

Китай должен прекратить свою недобросовестную торговую практику, заявила заместитель пресс-секретаря президента США Линдси Уолтерс

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 2 апреля. /ТАСС/. Принятые Китаем торговые меры наносят ущерб национальной безопасности США и искажают конъюнктуру на рынках. Такое утверждение содержится в распространенном в понедельник заявлении заместителя пресс-секретаря американского лидера Линдси Уолтерс в связи с решением Госсовета КНР ввести со 2 апреля повышенные пошлины на 128 наименований американской продукции.

Смотрите также
Президент США Дональд Трамп

Трамп на тропе торговой войны

"Вместо того, чтобы делать своей мишенью честно проводимый американский экспорт [в КНР], Китай должен прекратить свою недобросовестную торговую практику, которая наносит ущерб национальной безопасности США и искажает конъюнктуру на мировых рынках", - говорится в документе.

По версии Уолтерс, "субсидирование со стороны [властей] Китая и продолжающийся избыток производственных мощностей - основная причина кризисов в сталелитейной промышленности".

Президент США Дональд Трамп 22 марта подписал меморандум, который предусматривает применение комплекса мер против нечестных, по мнению Вашингтона, торговых практик Пекина. Глава государства поручил представителю США на торговых переговорах Роберту Лайтхайзеру в течение 15 дней рассмотреть возможность введения таможенных пошлин в отношении определенных категорий продукции из Китая, подготовить перечень этих товаров, а также инициировать разбирательство в рамках ВТО против КНР за предполагаемое нарушение международных правил торговли. Американский лидер также поручил министру финансов Соединенных Штатов Стивену Мнучину в течение 60 дней подготовить предложения по ограничению инвестиций Китая в американские компании.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация с пошлинами на алюминий и сталь в США
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США Китай
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Дагестане после перевода Каспийской флотилии может появиться военно-морской вуз
2
Как новому главе Кузбасса сберечь наследие Тулеева
3
Источник: моряков с судна "Норд" заставляют признать себя гражданами Украины
4
МИД Армении: среди пострадавших при взрыве в Ереване есть граждане РФ и Ирана
5
Площадь пожара в жилом доме в Сочи возросла до 600 кв. м
6
"Меня стали называть русским Миядзаки..."
7
Евгений Савченко: запоминается последнее
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости