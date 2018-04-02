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Минздрав не увидел в акте проверки ФАС признаков правонарушений

Экономика и бизнес
2 апреля, 20:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

Ранее сообщалось, что ФАС выявила признаки нарушения министерством закона о конкуренции

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МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Минздрав не видит в содержании акта проверки, представленного Федеральной антимонопольной службы (ФАС), фактов, указывающих на нарушение антимонопольного законодательства, сообщили в понедельник в пресс-службе Минздрава России.

Ранее "Ведомости" сообщали, что ФАС выявила признаки нарушения закона о конкуренции Минздравом России. В результате внеплановой проверки ФАС получила данные о том, что Минздрав мог создать одному из производителей лекарств преимущества при закупке лекарств. Речь идет о крупнейшем дистрибьюторе и производителе - "Р-фарм" Алексея Репика.

"Добавим, что из содержания акта проверки, представленного ФАС России, невозможно определить, в чем именно заключаются нарушения антимонопольного законодательства, поскольку в нем не указываются ни существо нарушения, ни факты, указывающие на наличие признака нарушения антимонопольного законодательства", - говорится в сообщении Минздрава России.

В ведомстве уточнили, что считают, что "проверка ФАС России проведена с грубыми процессуальными нарушениями, о которых руководитель ФАС России был уведомлен Минздравом России еще до завершения проверки и получения акта по ее результатам". Кроме того, Минздрав планирует направить жалобу на действия ФАС в Генеральную прокуратуру.

Оснований для включения "Р-фарм" в реестр недобросовестных поставщиков Минздрав также не видит. "Отметим, что контракты, о которых идет речь, это закупка антиретровирусных препаратов (АРВП). В 2017 году Минздравом России заключено 87 государственных контрактов на поставку АРВП, 32 из которых с компанией "Р-фарм". Контракты были заключены по результатам открытых электронных аукционов, информация о которых была размещена в свободном доступе", - уточнили в ведомстве.

Ранее на итоговой коллегии Минздрава России министр здравоохранения Вероника Скворцова отметила, что благодаря централизованной закупке препаратов для терапии ВИЧ удалось снизить цены на ряд лекарств, что в свою очередь позволило сэкономить 4,8 млрд рублей и увеличить охват ВИЧ-инфицированных до 50%.

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