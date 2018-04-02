Эксперт: нулевая ставка НДС на авиамаршруты в обход Москвы снизит стоимость билетов

КАЗАНЬ, 2 апреля. /ТАСС/. Сохранение льготной ставки НДС или вовсе ее обнуление на авиамаршрутах в обход Москвы позволит снизить стоимость билетов и повысит конкурентоспособность региональных перевозчиков. Такое мнение высказал ТАСС генеральный директор ростовской авиакомпании "Азимут" Павел Екжанов в ходе рабочей поездки в Казань.

Как сообщил ранее в понедельник заместитель министра финансов РФ Илья Трунин, министерство предлагает сохранить льготную ставку НДС или вовсе обнулить ее на авиамаршрутах в обход Москвы. При этом, по словам Трунина, одновременно разрабатывается законопроект, который предусматривает введение нулевой ставки НДС при перелетах на Дальний Восток.

"Для региональных компаний это, безусловно, будет подспорьем, для тех авиакомпаний, которые выполняют рейсы, минуя Москву, а таких немного, к сожалению. 85% рейсов проходят через Москву. Я думаю, что это повышение их конкурентоспособности и возможность снизить стоимость билетов, что положительно должно сказаться на пассажирах, в первую очередь. Такая инициатива рассматривалась достаточно давно уже", - пояснил Екжанов.

Летом 2017 года председатель совета директоров "Реновы" Виктор Вексельберг направил письмо президенту Владимиру Путину с предложением установить пониженную ставку НДС для внутрироссийских рейсов за пределами Москвы. В начале марта в Минтрансе сообщили ТАСС, что ведомство ведет работу по реализации мер, направленных на развитие межрегиональных авиаперевозок, в том числе по снижению НДС до 0% на региональные авиарейсы в облет Москвы.

Ранее, в ходе оглашения послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что через шесть лет половина межрегиональных авиационных рейсов в России будет осуществляться напрямую, летать в соседней регион через Москву больше не будет необходимости.

Что касается обнуления НДС на полеты в города РФ, то такая мера сейчас действует только на полеты в Симферополь и Калининград.