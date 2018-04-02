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Bloomberg: Apple намерена оснащать свои компьютеры чипами собственного производства

Экономика и бизнес
2 апреля, 21:52 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 2, апреля. /ТАСС

По данным агентства, проект уже получил одобрение со стороны представителей руководства компании

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НЬЮ-ЙОРК, 2 апреля. /ТАСС/. Компания Apple планирует начать с 2020 года использовать в своих компьютерах Mac процессоры собственного производства. Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg.

Как отмечается в публикации, в долгосрочной перспективе компания рассчитывает использовать собственные чипы во всех своих устройствах. Проект уже получил одобрение со стороны представителей руководства компании.

После появления данной информации акции технологической корпорации Intel, которая на данный момент является одним из поставщиков процессоров для Apple, резко упали в цене на фондовых торгах в США. В течение сессии, которая еще не завершилась, ценные бумаги Intel подешевели примерно на 8%.

Основанная в 1976 году Apple производит, в частности, смартфоны iPhone, планшетные компьютеры iPad, компьютеры iMac, ноутбуки MacBook, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную технику. Корпорация со штаб-квартирой в Купертино является одной из крупнейших в мире, ее рыночная капитализация превышает $800 млрд.

Intel - технологическая компания, производящая электронные устройства и компьютерные компоненты от чипсетов и микросхем до процессоров.

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