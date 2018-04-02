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СМИ: Турция выдала проекту АЭС "Аккую" лицензию на строительство первого блока

Экономика и бизнес
2 апреля, 22:07 UTC+3

Отмечается, что соответствующее разрешение выдало Турецкое агентство по атомной энергии

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АНКАРА, 2 апреля. /ТАСС/. Турция выдала проекту АЭС "Аккую" лицензию на строительство первого блока. Об этом сообщает Анатолийское агентство.

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По его данным, соответствующее разрешение было выдано Турецким агентством по атомной энергии (ТАЕК).

Ранее стало известно, что Анкара также присвоила проекту статус стратегической инвестиции. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, это позволит сэкономить на строительстве атомной электростанции порядка $10 млрд.

Ожидается, что заливка "первого бетона" состоится уже во вторник при участии президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана.

АЭС "Аккую" с четырьмя энергоблоками ВВЭР-1200 должна быть построена в провинции Мерсин на берегу Средиземного моря. Соглашение об этом Россия и Турция заключили в мае 2010 года. В настоящее время проект полностью финансируется российской стороной.

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Персоны
Эрдоган, Реджеп Тайип Ушаков, Юрий Викторович Путин, Владимир Владимирович
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