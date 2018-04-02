Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.04:
$ 57.29
€ 70.6
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Объем прибыли банка "Ак Барс" в 2017 году вырос на 22,4%

Экономика и бизнес
2 апреля, 22:57 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 2, апреля. /ТАСС

Соответствующий показатель увеличился до 796,59 млн рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

КАЗАНЬ, 2 апреля. /ТАСС/. Размер прибыли банка "Ак Барс" (Татарстан) по РСБУ в 2017 году составил 796,59 млн рублей. Об этом сообщается в материалах компании.

"Прибыль за 2017 году составила 796,59 млн рублей, в 2016 году - 650,68 млн рублей", - говорится в материалах. Таким образом, объем прибыли в 2017 году вырос на 22,4% по сравнению с показателем 2016 года.

Активы банка за указанный период снизились на 1,3% и достигли 436,4 млрд рублей, (в 2016 году - 442,3 млрд рублей). Собственный капитал кредитной организации на конец 2017 года составил 78,11 млрд рублей.

По данным СПАРК, уставный капитал банка "Ак Барс" состоит из 48 млрд 15 млн 396 тыс. 326 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая и таким образом составляет 48 млрд 15 млн 396 тыс. рублей.

Банк "Ак Барс" работает с 1993 года, занимает 14-е место в России по капиталу и 24-е место по объему активов на 1 января 2018 года. Обслуживает более 3,1 млн частных лиц и более 67 тыс. корпоративных клиентов в РФ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Татарстан
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Дагестане после перевода Каспийской флотилии может появиться военно-морской вуз
2
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
3
Как новому главе Кузбасса сберечь наследие Тулеева
4
Источник: моряков с судна "Норд" заставляют признать себя гражданами Украины
5
СК считает короткое замыкание вероятной причиной пожара в "Зимней вишне" в Кемерове
6
Площадь пожара в жилом доме в Сочи возросла до 600 кв. м
7
Трамп заявил, что победит Байдена в драке, если тот исполнит свою угрозу избить его
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости