СМИ: турецкие инвесторы могут получить до 40% в проектной компании АЭС "Аккую"

ТАСС, 2 апреля. Турецкие фирмы могут получить 35-40% в проектной компании "Аккую Нуклеар" (входит в структуру Росатома), которая в скором времени начнет строить АЭС "Аккую" на побережье Средиземного моря. Об этом сообщило в понедельник Анатолийское агентство.

По его данным, согласно предварительным оценкам, 35-40% в проектной компании, которая будет возводить АЭС, могут получить турецкие фирмы, потенциально обеспечив добавленную стоимость экономики в размере около $6-8 млрд.

Ожидается, что церемония заливки первого бетона станции, которая даст начало строительству непосредственно самой АЭС, состоится во вторник при участии президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана.

Общая стоимость возведения атомной электростанции составляет $20 млрд. Проект финансируется на 100% российской стороной, и, согласно подписанному межправсоглашению, не менее 51% акций должны принадлежать компаниям из РФ, а 49% могут быть проданы внешним инвесторам.