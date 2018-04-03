В Total заявили, что санкции США не должны помешать проекту по Южному Парсу в Иране

ПАРИЖ, 3 апреля. /ТАСС/. Французская корпорация Total будет добиваться разрешения на эксплуатацию месторождения Южный Парс в Иране даже в случае введения США санкций против этой страны. Об этом в интервью газете Les Echos, опубликованном в номере за вторник, заявил глава корпорации Патрик Пуянне.

"В случае, если в будущем месяце президент Дональд Трамп введет санкции против Ирана, Total намерена действовать аналогично тому, как она действовала при санкциях 1996 года. То есть добиваться от администрации США специального разрешения на освобождение от режима санкций деятельности по проекту Южного Парса", - сказал Пуянне.

Он подчеркнул, что у корпорации на этот случай "есть солидные аргументы". "Во-первых, контракт по проекту эксплуатации офшорного месторождения газа в Иране был подписан в тот период, когда американские санкции были приостановлены. И во-вторых, данный газ будет предназначаться не для экспорта, а для внутреннего рынка самого Ирана. Мы также намерены тщательно контролировать, чтобы данный проект не был связан с экономическими интересами, к которым, как утверждается, причастны представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана - прим. ТАСС)", - заявил Пуянне.

В то же время он признал, что "в том случае, если корпорация не получит от США такого освобождения от режима санкций, ей придется уйти из Ирана". "Однако мы намерены приложить все усилия к тому, чтобы продолжить работу по этому проекту", - заверил предприниматель. "Мы просто обязаны так поступить, учитывая, что Иран оказал нам большое доверие, дав доступ к данному проекту", - добавил он.

Отвечая на вопрос о том, что отношения Запада в настоящее время и с Ираном, и с Россией "весьма натянутые", Пуянне сказал: "Выступления ведущих лидеров планеты становятся все более воинственными. И риски возникновения конфликтов никогда еще не были столь близки. Сильна напряженность в регионе Ближнего Востока. Но я надеюсь, что разум восторжествует".