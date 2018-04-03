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Пользователи по всему миру сообщают о проблемах в работе YouTube

Экономика и бизнес
3 апреля, 0:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

Зрители говорят о появлении надписи об ошибке при попытке открыть чей-либо канал

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Материал из 1 страницы
© AP Photo/Patrick Semansky

ТАСС, 3 апреля. Некоторые пользователи в России и за рубежом жалуются на проблемы в работе видеосервиса YouTube. Об этом сообщается на странице Downdetector, отслеживающего работу интернет-ресурсов.

"Есть сбой в Youtube от 2 апреля 2018 года 22:55:24", - говорится в сообщении.

Больше всего о сбоях в работе сообщают на Украине, в России, Белоруссии, США, Канаде, Бразилии, Германии, Швеции, Великобритании, Италии, Испании и Франции.

Пользователи говорят о появлении надписи об ошибке при попытке открыть чей-либо канал. Также некоторые из российских пользователей заявляют о сложностях при попытке ответить кому-либо в комментариях.

В компании прокомментировали произошедшее, заявив, что уже занимаются этой темой. "Видите эту надпись "Ошибка 500" на YouTube? Уже работаем над этим!", - говорится в сообщении сервиса в Twitter.

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