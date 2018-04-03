Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.04:
$ 57.29
€ 70.6
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В США заявили, что надеются избежать эскалации торгово-экономических споров с КНР

Экономика и бизнес
3 апреля, 2:19 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 3, апреля. /ТАСС

Глава Нацсовета по торговле при Белом доме Питер Наварро отметил отсутствие смысла в поочередном введении странами все новых пошлин

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 3 апреля. /ТАСС/. Американская администрация надеется избежать ситуации, при которой Китай и США будут поочередно вводить в отношении друг друга все новые пошлины на различные товары, так как такой подход приведет лишь к эскалации. Об этом заявил в понедельник глава Национального совета по торговле при Белом доме, помощник президента США Дональда Трампа Питер Наварро.

Смотрите также
Президент США Дональд Трамп

Трамп на тропе торговой войны

"Так не должно быть, - отметил он, выступая в эфире телеканала CNBC. - Это просто ведет к эскалации по спирали". "Я не думаю, что это будет происходить в режиме "действие - ответ", - указал Наварро, имея в виду поочередное введение двумя странами все новых пошлин.

Вместе с тем, по словам главы Нацсовета по торговле, Трамп "твердо привержен курсу, который уравняет правила игры между Соединенными Штатами и Китаем" в том, что касается торговли. "Китайская сторона должна очень тщательно подумать над тем, какие действия она предпринимает, потому что американский народ не собирается терпеть такое отношение", - указал Наварро.

Трамп 22 марта подписал меморандум, который предусматривает применение комплекса мер против нечестных, по мнению Вашингтона, торговых практик Пекина. Глава государства поручил представителю США на торговых переговорах Роберту Лайтхайзеру в течение 15 дней рассмотреть возможность введения таможенных пошлин в отношении определенных категорий продукции из Китая, подготовить перечень этих товаров, а также инициировать разбирательство в рамках ВТО против КНР за предполагаемое нарушение международных правил торговли. Трамп также поручил министру финансов США Стивену Мнучину в течение 60 дней подготовить предложения по ограничению инвестиций Китая в американские компании.

Китайское министерство финансов сообщило в воскресенье, что Госсовет КНР принял решение о введении со 2 апреля повышенных пошлин на 128 наименований американской продукции.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд Мнучин, Стивен
Страны
США Китай
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Как новому главе Кузбасса сберечь наследие Тулеева
2
В Дагестане после перевода Каспийской флотилии может появиться военно-морской вуз
3
МИД Армении: среди пострадавших при взрыве в Ереване есть граждане РФ и Ирана
4
СК считает короткое замыкание вероятной причиной пожара в "Зимней вишне" в Кемерове
5
Российские дипломаты встретились с Константином Ярошенко в тюрьме в США
6
"Меня стали называть русским Миядзаки..."
7
Минюст США рассмотрит экстрадицию Гюлена в связи с убийством Карлова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости