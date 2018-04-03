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Reuters: Трамп назначит Джастина Музинича заместителем министра финансов США

Экономика и бизнес
3 апреля, 3:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

Бывший банкир банка Morgan Stanley до прихода в администрацию был президентом международной инвестиционной фирмы Muzinich & Co

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Министерство финансов США

Министерство финансов США

© AP Photo/Jacquelyn Martin, File

ТАСС, 3 апреля. Президент США Дональд Трамп намерен назначить Джастина Музинича, советника министра финансов США Стивена Мнучина, его заместителем. Об этом сообщает во вторник агентство Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.

Музинич, бывший банкир банка Morgan Stanley, присоединился к команде Мнучина в марте. До прихода в администрацию Трампа он был президентом международной инвестиционной фирмы Muzinich & Co.

"Я рад решению президента назначить Джастина заместителем министра финансов, - приводит агентство Bloomberg заявление Мнучина. - Джастин зарекомендовал себя как лидер и сыграл ключевую роль в принятии закона по сокращению налогов и созданию рабочих мест".

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