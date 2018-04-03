Бизнесмены помогут скорректировать дорожные карты по улучшению инвестклимата в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 3 апреля. /ТАСС/. Дорожные карты по улучшению инвестиционного климата в Приморье помогут скорректировать бизнесмены, которые работают в крупных городах края, а окончательный вариант этих документов представят в мае на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщает во вторник пресс-служба краевой администрации.

Министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка на итоговой коллегии Минвостокразвития в начале марта во Владивостоке среди проблем, мешающих ускоренному развитию ДФО, назвал плохую работу региональных властей по улучшению инвестиционного климата, недоступность и высокую стоимость заемных финансовых ресурсов. Главным тормозящим фактором участники коллегии назвали высокий уровень административного давления на бизнес.

"После утверждения главой региона дорожных карт к работе по их корректировке присоединятся предприниматели, ведущие бизнес в крупнейших муниципалитетах края - Владивостоке, Находке, Уссурийске и Артеме, а также в девяти моногородах Приморья. Документы будут претерпевать изменения в течение двух месяцев. Окончательный вариант дорожных карт Приморье представит на Петербургском международном экономическом форуме в мае", - говорится в сообщении.

Над улучшением деловой среды в Приморье работают в рамках программы "Повышение инвестиционной привлекательности Приморского края в формате внедрения лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ". Все целевые модели, а это совокупность обязательных целевых показателей, наиболее влияющих на состояние инвестиционного климата в регионе, объединены в семь проектов: предпринимательство, инвестиции, контрольно-надзорная деятельность, строительство, энергетика, ЖКХ, земельные ресурсы и недвижимость. Сейчас дорожные карты по каждому из проектов готовы к утверждению и дальнейшей корректировке.

Кроме того, в крае планируют перезапустить единый инвестиционный портал Приморья, чтобы он стал инструментом, который облегчает ведение бизнеса. Это необходимо, так как сейчас предприниматели часто не знают об актуальных региональных изменениях. Портал должен стать "единым окном" для предпринимателей и инвесторов, где они смогут узнать обо всех преференциях, льготах и нововведениях, которыми могут воспользоваться.

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса. В 2017 году в рейтинге на общих условиях приняли участие все регионы РФ. Александр Галушка среди проблемных субъектов по данным рейтинга назвал Приморский край.